San Marino si schiera con L’Europa!!!…di Dario Manzaroli

La Corte Penale Internazionale (CPI) è una giurisdizione internazionale permanente competente a giudicare individui responsabili dei più gravi crimini di rilevanza mondiale fra cui il genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra, i crimini di aggressione.

Un organismo sovranazionale di particolare rilievo ed incisività per tentare di garantire il rispetto del diritto internazionale e perseguire tiranni ed assassini ovunque si trovino, un organismo utile per cercare di contrastare la legge della giungla e la legge del più forte che sembra essere tornata molto di moda con l’avvento del Bullo Gonfiato Trump.

Com’è noto, nei giorni scorsi il Bullo Gonfiato, novello imperatore americano e futuro governatore della galassia , ha sferrato un attacco micidiale contro il CPI per fare quello che gli pare e come gli pare e per difendere il suo sodale, il ricercato per crimini di guerra Bibi Netaniahu, il Rudolf Hoss di Gaza e dintorni.

79 Paesi hanno firmato una dichiarazione a difesa della Corte Penale internazionale . Fra questi la Repubblica di San Marino che non ha seguito le orme dell’Italia così freneticamente in corsa per divenire il primo vassallo dell’impero.

Dobbiamo essere grati al nostro Governo ed in particolare al Segretario Beccari per questo gesto che rafforza il nostro desiderio di adesione all’Europa e rafforza la civiltà giuridica del vecchio continente che deve ritrovare coraggio e determinazione nel sostenere i suoi valori costituenti , divenuti ora la sua vera forza morale, una forza morale che l’impero americano ormai non ha più ed è la causa non ultima della sua decadenza.

L’imperialismo americano non è un fenomeno nuovo e data da circa un secolo , ed ancor di più dal secondo dopoguerra. si è caratterizzato con decine di interventi militari ovunque evidenziasse un vulnus ai suoi interessi .Praticamente non c’è stato un presidente dal 45 ad oggi che non abbia iniziato almeno una guerra. Gli USA hanno 800 basi militari nel mondo (contro le 20 complessive di Cina, Russia, Inghilterra e Francia): un esercito di circa 3 milioni di soldati, un arsenale militare mostruoso ; In Italia, ad esempio, 7 basi militari + 120 installazioni miste USA-NATO e 20 strutture non meglio precisate(arsenali atomici?) . I soldati americani in Italia sono 15.000. Più che un Paese alleato, l’Italia sembra essere ancora un Paese occupato . Abbiamo solo avuto la “fortuna” alla fine della guerra (che l’Italia ha perso, è bene ricordare ) di finire sotto l’impero “buono”,molto più fortunati dei nostri fratelli dell’Europa dell’est ,finiti sotto il dominio più truculento e a negozi vuoti dell’Unione Sovietica comunista . Come tutti ricordiamo infatti a Yalta nel 1945 i vincitori della guerra Stalin Roosevelt e Churchill si divisero il mondo in sfere di influenza e a noi andò meno peggio che ad altri .

Concludo con una affermazione semplice semplice : si all’alleanza con gli USA , no alla sudditanza e al vassallaggio .

è ora di agire subito e concretamente verso gli Stati Uniti d’Europa . chi ci sta ci sta .

Dario Manzaroli