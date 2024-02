San Marino. ”Siamo sul ponte del Titanic!” … di Emilio Della Balda

Sono profondamente convinto che le prossime Elezioni politiche siano molto importanti per la nostra Repubblica. Il Paese è di fronte ad un bivio. Può continuare nell’improvvisazione, nell’immobilismo, nella disastrosa politica finanziaria, nell’opacità delle secretazioni, nelle coperture di comodo, ballando e cantando sul ponte del Titanic. Può in alternativa, determinare una rottura di sistema, mettendo fine all’egemonia democristiana e prendendo la strada di un radicale cambiamento.

Nella fase post ideologica che stiamo vivendo, non si può continuare a dividere quello che è già stato diviso facendo il gioco del partitone che ha ampiamente dimostrato di non avere capacità e cultura di governo.

La situazione del Paese è drammatica a causa di un governo in terapia intensiva, un governo che viaggia su un treno impazzito mentre una parte sta seduta sulle poltrone, un’altra parte sta sugli strapuntini e qualcuno, in piedi, fa i biglietti, ma nessuno lo guida.

Se i cittadini vogliono un governo adeguato, è possibile. Non è vero che senza la DC non si può governare. Si può invece varare un progetto Paese e impostare una sana e onesta amministrazione con un bilancio veritiero e partecipato. Si può passare dai segreti alla trasparenza e alla libera informazione. Si può avere un Piano Regolatore del territorio basato sull’interesse pubblico, sulle infrastrutture, sulla casa per tutti. Si può fare una politica estera di neutralità attiva e per la pace. Si può garantire e potenziare la sanità pubblica per migliorare la salute dei cittadini. Si può digitalizzare l’economia e la Pubblica Amministrazione. Si può raggiungere la piena e buona occupazione dei lavoratori.

Si può …………………………..

Emilio Della Balda