San Marino. Siete pronti a rivivere il periodo barocco? Venerdì 20 ottobre a Serravalle ci sarà la presentazione del libro “Richelieu. La storia dell’uomo che cambiò la Francia”

“Se si vuole conquistare un obiettivo importante, partendo da condizioni sfavorevoli, è necessario osare. Io preferisco correre un rischio schiacciante, piuttosto che rimanere fermo nell’inerzia di una vita ai margini”

Visto il successo dell’ultima presentazione avvenuta alla bibliobaita la scorsa estate, Silvia Ferrari, in arte Silla Review torna per proporre la lettura di un romanzo storico. Venerdì 20 ottobre 2023 alle ore 20.50, presso la sala polivalente – auditorium “Little Tony”, verrà presentato il libro “Richelieu. La storia dell’uomo che cambiò la Francia”, scritto da Natascia Luchetti ed edito da Delrai Edizioni.

Spesso invisa alla storia, ma anche alla letteratura, la figura del cardinale Armand-Jean du Plessis de Richelieu ha subìto nel corso degli anni una damnatio memoriae da parte dei suoi successori, fino ad arrivare a una distruzione materiale di ciò che riguardava la sua vita. Il ruolo che l’uomo ha svolto per la Francia ha avuto, però, tanta risonanza da superare i secoli e affascinare l’immaginario contemporaneo di chi ha saputo leggere tra le righe e tornare a valorizzare un’esistenza vissuta al servizio della Francia, un Paese che senza Richelieu non sarebbe la potenza europea che è attualmente. Fin da bambino Armand-Jean sviluppò attitudini notevoli, se si considera la sua salute cagionevole, e, durante il corso della vita, non ha mai sottovalutato questioni come l’igiene e la povertà, trascurabili invece per i suoi contemporanei. Questo romanzo vuole essere un omaggio attendibile storicamente a colui che ha sempre lottato per dimostrare che una politica ben fatta pone un Paese in condizione di superare ostilità interne alla nazione e che, insolito ma non meno importante, l’amore per i gatti può aiutare a salvare l’anima.

Durante l’evento oltre al dialogo tra l’autrice e la presentatrice, è previsto un dibattito sulla differenza tra il periodo seicentesco francese e quello sammarinese. Ad arricchire la serata sarà inoltre presente un concerto d’arpa a cura del musicista Lorenzo D’Alessio che alternerà musiche barocche dell’epoca ad estratti del testo interpretati dall’autore Mauro Granaroli. Infine, saranno esposti abiti storici, creati dalla sartoria “La forbice fatata” di Morena Incerti. La serata, in cui sarà possibile anche acquistare l’opera, grazie allo stand di Scripta Manent, ha ricevuto il patrocinio della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e della Giunta di Castello di Serravalle: un evento culturale gratuito all’interno della preziosa Sala Polivalente – Auditorium “Little Tony”.