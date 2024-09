San Marino. Siglato l’Accordo con le Organizzazioni Sindacali per la nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nel Settore Pubblico Allargato

Si comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’Accordo tra le Organizzazioni Sindacali e la Direzione Generale della Funzione Pubblica per la definizione delle procedure di nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nell’Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalla Legge 18 febbraio 1998 n. 31.

Tale Accordo rappresenta un importante tassello nel quadro delle politiche di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, eletto direttamente dai lavoratori, svolgerà un ruolo rilevante nel rappresentarli su tutte le questioni attinenti alla sicurezza e alla salute in ambito lavorativo. Attraverso la sua azione, i lavoratori potranno partecipare attivamente ai processi decisionali in materia di sicurezza, segnalando potenziali rischi e sollecitando interventi tempestivi al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti e promuovere condizioni lavorative ancora più sicure. Il RLS, inoltre, funge da collegamento tra i lavoratori e il datore di lavoro, facilitando la comunicazione e la risoluzione di eventuali problematiche in materia di sicurezza.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza saranno consultati su tutte le questioni relative alla tutela della salute e sicurezza, tra cui la valutazione dei rischi, l’informazione e la formazione del personale, nonché nell’indagine sul benessere organizzativo interno all’Amministrazione. Sarà, inoltre, garantita loro una formazione specifica concernente la normativa in materia di Sicurezza e Salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza.

“L’importanza della presenza dei RLS all’interno dell’Amministrazione Pubblica non può essere sottovalutata ed il recente Accordo va a completare l’assetto delle figure preposte alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pubblici, nell’ambito del rinnovato impegno dell’Amministrazione sammarinese e, in particolare, del Servizio Prevenzione e Protezione, nell’attività di informazione e formazione dei pubblici dipendenti nonché nell’effettivo monitoraggio dei rischi operativi ed organizzativi presenti negli uffici e servizi pubblici” – ha dichiarato il Direttore della Funzione Pubblica Avv. Manuel Canti – “Nei prossimi mesi saranno convocate le assemblee per la nomina dei RLS, i quali assumeranno una funzione significativa anche nell’ambito del Progetto di Indagine sul Benessere Organizzativo della Pubblica Amministrazione, avviato a maggio di quest’anno.“

La Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali confermano il loro impegno nella promozione di una cultura della sicurezza e della prevenzione, a beneficio di tutti i dipendenti.

San Marino, 18 settembre 2024/1724 d.F.R.