San Marino. Sindaci ed Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe sul Titano per una riunione tecnica operativa con l’Ambasciata ed il Comites 

Si svolgerà il 1° dicembre l’atteso incontro con i Sindaci ed i responsabili degli Uffici Stato Civile ed Anagrafe dei Comuni che gravitano attorno alla Repubblica di San Marino, organizzato dell’Ambasciata d’Italia a San Marino e dal Comites San Marino per affrontare varie tematiche di interesse per la collettività, tra cui le procedure di trascrizione, iscrizione ed annotazioni degli atti dei cittadini italiani.

“Sono numerose le istanze di cittadini italiani residenti a San Marino in merito a questi servizi”, spiega il Presidente del Comites San Marino, Alessandro Amadei “e ringrazio l’Ambasciatore d’Italia a San Marino Sergio Mercuri per aver colto l’opportunità di organizzare questo incontro e per averne promosso la sua realizzazione. Si tratta invero del primo evento a San Marino di questo tipo, la cui ideazione è scaturita da una più vasta operazione di relazioni diplomatiche attivata sempre dall’Ambasciatore Sergio Mercuri nei mesi scorsi, a cui il Comites San Marino ha partecipato attivamente, concretizzatasi in numerose visite presso i vari Comuni del circondario per incontrare Sindaci, Amministratori e Funzionari. I legami sociali ed economici tra questi Comuni e San Marino sono del resto quotidiani, basti pensare ai frontalieri residenti, ma anche ai sammarinesi che hanno scelto come residenza principale per sé e le loro famiglie la città di Rimini o uno dei Comuni della Valmarecchia e della Valconca. Da tali legami”, spiega Amadei, “si declinano diverse procedure di competenza delle amministrazioni locali, tra cui appunto quelle oggetto dell’incontro del 1 dicembre. In tale sede, infatti, si potranno fare, anche grazie al supporto della Dirigente dell’Ufficio Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali di San Marino Avv. Marialaura Marinozzi e dell’Esperto, nonché Segretario Generale del Comune di Riccione e del Comune di Montefiore Conca Avv. Giuseppina Massara, gli approfondimenti necessari al fine di utilizzare al meglio tutti gli strumenti normativi in vigore, in modo da definire le linee guida delle varie attività che gli uffici svolgono.

In questo modo verrà agevolato il lavoro degli operatori ed anche la fruizione dei servizi da parte dei cittadini italiani che ne hanno necessità”.

Comites San Marino