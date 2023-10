San Marino. Soddisfazioni e podi per le ginnaste sammarinesi al Campionato Regionale Individuale Gold

Il 7 ottobre si è svolta la seconda prova del Campionato Regionale Individuale Gold Junior e Senior organizzata dalla Federazione Sammarinese Ginnastica. Grandi soddisfazioni per le atlete federali impegnate hanno sono salite sul podio.

Nella categoria Junior 1 Emma Fratti con due primi posti conquistati nella prima e seconda prova e con il miglior punteggio totale della seconda prova di 103,200 conquista il gradino più alto della classifica regionale, conquistando il pass per i campionati nazionali. Nella categoria Junior 2 Eva Bombagioni con il suo 8° posto passa alla fase successiva dell’Interregionale. Ottima prova anche per la categoria Junior 3 con l’atleta Gioia Casali che, con un totale di 104,800, conquista un meritato secondo posto del podio regionale e Gloria Ambrogiani che, con il punteggio di 91,150 si classifica al terzo posto sempre nella classifica regionale: anche le due ginnaste accedono alla fase Interregionale. CONS