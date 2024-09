San Marino. “Sogna, ragazzo, sogna”. Giochi, musica, spettacoli e una grande raccolta fondi per la ricerca sulle malattie oncologiche pediatriche … di Angela Venturini

E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero, e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo…

È l’incipit di “Sogna, ragazzo, sogna”, un album del cantautore Roberto Vecchioni, pubblicato nel 1999 e presto diventato un best seller. Nel testo, il musicista si rivolge a un ragazzo immaginario, incitandolo a non mollare a tutti i costi, nonostante tutto il male del mondo e le difficoltà che dovrà affrontare. Fermarsi non è la risposta.

Sarà il concerto di Roberto Vecchioni a chiudere, alle ore 21, la grande manifestazione in programma al Parco Ausa mercoledì 11 settembre, dedicata alla raccolta fondi per la ricerca sulle malattie oncologiche pediatriche. Il famoso cantautore, paroliere, scrittore, poeta e insegnante, dall’alto dei suoi 81 anni, è tornato sul palco nella primavera scorsa con uno spettacolo che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario: “Tra il silenzio e il tuono tour”, ispirato ai brani del suo ultimo album “L’Infinito”.

L’intero programma della giornata, previsto a partire dalle ore 16, sarà un grande puzzle di spettacoli, giochi e intrattenimenti vari, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie oncologiche pediatriche, un tema di forte impatto emotivo. Finora sono stati raccolti 40 mila euro, grazie a sponsor e donazioni di privati, oltre a 10 mila euro in beni. Il Congresso di Stato patrocina il solo concerto di Vecchioni, al quale si affiancheranno artisti sammarinesi della San Marino United Artists e della San Marino Concert Band. La raccolta fondi privata sarà attiva per tutta la durata del programma.

Il cartellone è stato presentato alla stampa dal Segretario al Turismo Federico Pedini Amati, insieme ai suoi collaboratori e numerosi sponsor. Una novità di rilievo sarà la partecipazione del giovanissimo sammarinese che rappresenterà la Repubblica al Junior Eurovision Song Contest 2024, in programma a Madrid il prossimo 16 novembre.

Un’altra importante novità è la nascita di INSIAMO, un’associazione sammarinese per i bambini e le famiglie in oncoematologia pediatrica, che sarà presente sul palco del talkshow delle ore 19, insieme a medici e specialisti, per spiegare le diverse patologie oncologiche, particolarmente gravi quando colpiscono i bambini. L’associazione sarà uno dei protagonisti della giornata, che vedrà alternarsi spettacoli, animazione, punti ristoro, gonfiabili e truccabimbi. Sarà presente anche la Magica Gilly, con la sua creatività e bravura.

Sarà una giornata di attrazione e riflessione, di divertimento e solidarietà, sulla scia della scorsa edizione che ha portato 5000 persone al Parco Ausa. Gli organizzatori stanno lavorando per replicare lo stesso successo.

E se dovesse piovere? Le previsioni saranno monitorate fino a lunedì 9 settembre per decidere sull’allestimento. Se fossero negative, l’intero programma verrà rimandato a data da destinarsi, e ne sarà data opportuna comunicazione.

Nonostante ciò, nulla potrà scalfire l’importanza del messaggio di questa manifestazione. Innanzitutto, il grande valore della sinergia tra pubblico e privato, grazie alla quale si possono raggiungere obiettivi altrimenti irrealizzabili. Ma, forse ancora più importante, è l’invito che viene dall’intero programma: Sogna, ragazzo, sogna. E continua a sognare, qualsiasi cosa accada. Ti saremo tutti vicini.

Angela Venturini