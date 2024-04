San Marino. Solidarietà da Unas e Piccolo Teatro Martelli. Dati 18.000 euro al falegname Paolo Zonzini di Domagnano per iniziare nuovamente dopo l’incendio che gli ha devastato casa e laboratorio

Nella notte tra il 17 e il 18 agosto 2023, un devastante incendio ha ridotto in cenere la casa e il laboratorio di falegnameria di Paolo Zonzini, a Domagnano. Tra le macerie, sono andati perduti non solo il lavoro, ma anche i preziosi ricordi accumulati in una vita di lavoro.

Paolo, noto per la sua attività nel costruire scenografie per lo spettacolo del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli, ha ricevuto un gesto di solidarietà dalla stessa compagnia teatrale e dall’associazione Unas. Il Piccolo Teatro ha devoluto l’intero ricavato di una replica della Commedia di Sant’Agata, quella del 4 marzo, circa 1000 euro per aiutare Paolo a ripartire. Unas ha partecipato all’iniziativa raccogliendo oltre 17mila euro.

“Ringrazio molto Augusto Casali e il suo gruppo, oltre all’Unas. Questo gesto per me è molto importante perché mi dà la spinta per ripartire”, ha commentato commosso Zonzini.