San Marino. Solidarietà: una maglia della Juvenes Dogana a sostegno delle iniziative di Agape

Per i prossimi sei giorni su eBay una maglia preparata all’asta assieme a quelle dei big della Serie A e non solo: il ricavato contribuirà all’organizzazione dello Sport Festival di Sturno

SERRAVALLE (RSM) – martedì 22 ottobre 2024 – Una maglia da gioco a sostegno di progetti benefici. La Juvenes Dogana ha aderito con piacere alla proposta di collaborazione pervenuta dalla Agape Sport Onlus che ieri, lunedì 21 ottobre, ha messo all’asta una maglia da gioco messa a disposizione della società. Si tratta di un esemplare della terza divisa della stagione scorsa, preparata per il giocatore Michele Manfroni e adesso disponibile per l’acquisto su eBay con il meccanismo delle aste. C’è tempo altri sei giorni per aggiudicarsi questa memorabilia, con il ricavato che andrà a sostenere le iniziative promosse da Agape a Sturno, in provincia di Avellino, un borgo dell’Irpinia capace negli anni di ritagliarsi un importante spazio a livello dello sport nazionale. In questa cittadina di 3000 abitanti, infatti, ogni anno in agosto si tiene lo Sturno Sport Festival, manifestazione giunta alla sua quinta edizione nel 2024. Si tratta di un evento in cui i bambini possono incontrare i grandi campioni dello sport. Le società e i calciatori delle principali competizioni italiane e del campionato sammarinese mettono a disposizione di Agape proprio materiale per permettere che in Irpinia si possa organizzare una manifestazione di così alto livello. Per l’edizione 2024, facendo qualche nome, erano presenti campioni come gli schermidori Filippo Macchi e Martina Favaretto, la farfalla Laura Paris (ginnastica ritmica), la tiratrice Silvana Stanco, i giocatori dell’Avellino Calcio, il nuotatore Manuel Bortuzzo (bronzo ai Giochi Paralimpici di Parigi) che ha presentato il suo ultimo libro “Soli nella tempesta” e il presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale. Tra le finalità c’è soprattutto quella di favorire la inclusività al massimo, la pratica sportiva e trasmettere i valori più sani dello sport.

«Siamo davvero felici di aderire a questa iniziativa – commenta il presidente della Juvenes Dogana, Massimo Zavatta – contribuendo a sostenere una manifestazione nobile e di grande interesse come quella di Sturno che rappresenta anche i valori e gli ideali della Juvenes Dogana. La nostra società, assieme alle big italiane, sarà presente su eBay, piattaforma con milioni di utenti e in attesa del miglior offerente. L’augurio è che in tanti partecipino a questa importante asta di beneficenza per aggiudicarsi la nostra maglia».

La maglia della Juvenes Dogana preparata per il giocatore Manfroni è disponibile alla pagina web

https://www.ebay.it/usr/ agapesportaps.