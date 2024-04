San Marino. Soroptimist: Uniti per salvaguardare le api

Il Bio Parco Apistico di Montecchio, voluto fortemente dalla Cooperativa Apistica Sammarinese, continua a crescere grazie anche ai contributi stanziati dal Soroptimist Single Club di San Marino

In occasione della celebrazione dei 35 anni dalla fondazione del Club, il Soroptimist San Marino rinnova la collaborazione con un’ulteriore e importante donazione per la realizzazione della “camera di volo”. Questa estensione del Bioparco, una sorta di laboratorio tecnologico, una struttura in legno e metallo dotata di una porta e di una serie di cannocchiali che permetteranno ai visitatori di vedere, in tempo reale, quello che avviene all’interno quindi le pratiche dell’apicoltore ma anche le dinamiche della vita sociale delle api, dovrebbe essere pronta in occasione della prossima Fiera Agricola del 2-3-4 maggio 2024 che si svolgerà a Montecchio di San Marino.

Info: www.soroptimist.sm “Associazione di donne per le donne”