San Marino. Sorteggiati a Nyon i gironi di qualificazioni agli Europei U19 e U17

Sono stati sorteggiati questa mattina a Nyon – al quartier generale di UEFA – i nuovi gironi di qualificazioni agli Europei 2026 per le categorie Under 19 e Under 17.

Andando con ordine, la Nazionale U19 di San Marino è stata inserita nel gruppo 10 con Danimarca, Svezia e Svizzera. Quest’ultima nazione sarà anche l’organizzatrice del mini-torneo che si giocherà a novembre 2025.

Se per l’Under 19 il format di qualificazione rimane invariato per la stagione 2025-26, il discorso è diverso per la Nazionale Under 17 (clicca qui per maggiori info). Saranno infatti due gli impegni internazionali per i giovani Biancoazzurri nel 2025.

Il Round 1 delle qualificazioni agli Europei 2025 – giocato in Repubblica lo scorso novembre – ha decretato l’ingresso in Lega B per San Marino. Ora per i Titani si apre il Round 2, in cui sono stati inseriti con Bielorussia, Armenia e Bosnia-Erzegovina (quest’ultimo paese ospitante). Le gare del Round 2 si giocheranno dal 12 al 18 maggio 2025.

Sorteggiato, sempre per l’Under 17, anche il Round 1 che riguarderà invece l’Europeo 2026. Qui San Marino è stato sorteggiato con Svizzera, Bulgaria e Slovacchia (paese organizzatrice). Le gare di questa fase si giocheranno a ottobre 2025.

FSGC | Ufficio Stampa