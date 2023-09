San Marino. SP Tre Penne: Calendario senza sosta, il punto sulla sfida di campionato con Imre Badalassi  

Dopo il pareggio per 1-1 nell’andata degli ottavi di finale di Coppa Titano tra Tre Penne e Cosmos, gli uomini di Stefano Ceci sono già pronti a scendere in campo a distanza di pochi giorni per la partita di campionato contro il Cailungo.

Autore del gol del pari nella ripresa è stato Imre Badalassi, che commenta la prestazione dei biancazzurri contro la squadra di Serravalle: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, affrontavamo una squadra che può arrivare fino in fondo in entrambe le competizione. Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister: un primo tempo di attesa e un secondo dove abbiamo creato qualche occasione. Inizialmente abbiamo concesso qualcosa, poi siamo stati bravi a rimanere concentrati e con il cambio modulo nel secondo tempo abbiamo anche trovato il gol. Loro sono calati fisicamente e abbiamo avuto anche l’opportunità di vincerla. È un risultato importante, ma al ritorno dovremo essere ancora più bravi per passare il turno”.

Il primo gol stagionale dell’attaccante italiano è arrivato sugli sviluppi di un cross di Riccardo Pieri, stop in area e conclusione che ha battuto Aldo Simoncini. “Sono molto contento per il gol, soprattutto perché è stato in grado di aiutare la squadra a portare a casa un risultato importante e questa è la prima cosa che conta. È vero, il gol mancava da un po’ ma sono momenti che tutti gli attaccanti vivono e bisogna solo rimanere tranquilli perché sapevo che l’occasione sarebbe arrivata”. E sul gol afferma: “Non me la sono sentita di calciare di prima, ho visto che ero solo quindi ho preferito stoppare il pallone e segnare”.

Ottobre si apre con la sfida contro il Cailungo, capace nell’ultima giornata di vincere di misura per 1-0 contro il Fiorentino. “Affrontiamo una squadra che viene da un buon momento, li conosciamo e sappiamo che sono sempre schierati bene in campo e giocano in ripartenza. Noi dovremo essere bravi a coprire gli spazi e contenerli, cercando poi di esprimere il nostro calcio e portare a casa i tre punti” ha analizzato Badalassi.

L’appuntamento è fissato per il primo ottobre alle 15.00 allo Stadio ‘Federico Crescentini’ di Fiorentino.

FOTO ©FSGC