San Marino. SP Tre Penne: ‘Manita’ al Faetano con tripletta di Ceccaroli e i gol di Amati e Ricciardo

17’ giornata di Campionato Sammarinese 2024/2025

Tre Penne 5-0 Faetano

Tre Penne (4-2-3-1)

Migani; D’Addario, De Queiroz, Lombardi (16’st Palazzi), Vandi; Amati, Gaiani (35’st Zafferani); Nigretti, Dormi (16’st Magrotti), Ceccaroli (30’st Moscardi); Ricciardo (30’st Cardellino)

A disposizione: Di Giuli, Scarponi, Giovagnoli

Allenatore: Nicola Berardi

Faetano (4-4-2)

Forconesi; Bertuccini (28’st Csiszer), Ioli (22’st Raviele), Acquarelli, Parisi; Festa Gallo, Tolomeo (13’st Famiglietti), Palumbo (1’st Coratella), Lisi; Brisigotti (22’st Yagubzade), Zonzini

A disposizione: Casalboni, Casadei, Terenzi, Renzi

Allenatore: Adrian Ricchiuti

Arbitro: Avoni

Assistenti: Cristiano – Lerza

4° Ufficiale: Balzano

Ammoniti: 34’pt Gaiani (TP)

Marcatori: 15’pt Amati, 22’pt, 10’st e 28’st Ceccaroli, 28’pt Ricciardo

STADIO ‘E.CONTI’ (Dogana) – Il Tre Penne trova la prima vittoria del 2025 e lo fa in grande stile con la ‘manita’ rifilata al Faetano allenato da Adrian Ricchiuti. All’Ezio Conti di Dogana debutto da titolare per Giovanni Ricciardo, arrivato nel mercato di gennaio. Il Tre Penne parte forte perché trova il vantaggio dopo 15’ direttamente con una prodezza su calcio d’angolo di Armando Amati, che disegna una parabola sul palo più lontano che scavalca direttamente Forconesi. Il raddoppio dei biancazzurri arriva sette minuti dopo, Nigretti recupera la sfera sulla trequarti avversaria e serve Ceccaroli che allarga l’interno destro e infila il raddoppio. Passano altri sei giri di lancette ed è 3-0: calcio d’angolo battuto da Amati per il colpo di testa di Giovanni Ricciardo che trova la prima gioia con la maglia di Città. Prima del termine di frazione c’è spazio anche per un’occasione per Brisigotti, tiro di sinistro che viene bloccato in due tempi da Migani.

Nella ripresa dopo 10’ arriva il poker del Tre Penne: il break di Amati spezza la ripartenza del Faetano e fa ripartire il contropiede, il 21 allarga per Ceccaroli che va sul destro e segna sul palo più lontano. Al 28’ Bertuccini allontana il pallone dalla sua area ma lo regala a Ceccaroli, che dal limite alza lo sguardo e lascia partire una conclusione a giro che s’infila sotto l’incrocio per il gol del definitivo 5-0 e la tripletta personale. Il triplice fischio arriva dopo 2’ di recupero, il turno infrasettimanale sorride al Tre Penne che sale al settimo posto in classifica a una lunghezza dal Cosmos.