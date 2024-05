San Marino. SP Tre Penne: Sabato il ritorno della semifinale playoff contro il Cosmos, Muratori (dg): “Sono partite da affrontare con la giusta cattiveria”

Manca meno di un giorno a una sfida che vale un pezzo di stagione: il Tre Penne affronterà il Cosmos alle ore 15.00 sul campo di Acquaviva nel ritorno della semifinale playoff del Campionato Sammarinese.

Si riparte dall’1-1 dell’andata, una partita ricca di colpi di scena: vantaggio Cosmos con Lorenzo Pastorelli, tre legni per la formazione di Serravalle, espulsione ad Aldo Simoncini e gol di Antonio Barretta nella ripresa. Ma anche la grande parata di Battistini sulla conclusione da fuori area di Scarponi, che avrebbe potuto indirizzare diversamente la sfida.

“Dopo essere andati in svantaggio c’è stata una buona risposta da parte dei ragazzi, sono contento di come hanno reagito – commenta Gabriele Muratori, direttore generale del club -. Sicuramente il fatto di aver giocato un tempo in superiorità numerica ci ha aiutato e ci ha infondato ancora più coraggio. Per come si era messa la partita sarebbe stato meglio ottenere un risultato diverso, che purtroppo non è arrivato”.

Cattiveria agonistica deve essere il motto per la gara di ritorno. “Dobbiamo avere il solito approccio, ovvero cercare di vincere. Siamo consapevoli che ci aspetta una partita tosta, il Cosmos è una squadra solida e forte ma noi lo siamo altrettanto. Mi aspetto una partita da Tre Penne, siamo in grado di affrontare questo tipo di sfide” ha concluso Muratori.

SP Tre Penne