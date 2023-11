San Marino. Spazi di aggregazione per giovani: Libera interpella 

Considerata la necessità, sempre costante, di poter avere spazi multifunzionali per lo sport libero, vissuto come momento aggregativo e ludico e non per forza agonistico con iscrizioni a federazioni sportive, tipo; tennis, calcetto, basket, pattinaggio ecc, sul territorio ed in particolare nel Castello di Borgo Maggiore;

Considerato che, fino ad alcuni mesi fa, diversi giovani interessati a tali pratiche sportive potevano praticarle in autonomia e sicurezza nel campo multifunzionale presente a lato di Strada Sottomontana, in prossimità del campo di calcio.

Considerato che i due campi da tennis dei Tavolucci, non sono più fruibili e comunque, compresi quelli di Montecchio, non sufficienti a soddisfare le richieste;

Interpella il Congresso di Stato per conoscere:

-se corrisponde al vero che da alcuni mesi l’area a lato di Strada Sottomontana, in prossimità del campo di calcio, venga utilizzata in via esclusiva da un soggetto privato che vi ha installato dei giochi (gonfiabili, tappeti elastici, ecc.) e che ne consente l’accesso esclusivamente a pagamento

-quale sia stato l’iter di concessione rispetto alla gestione di cui sopra e se al momento l’area è’ aperta al pubblico;

-se corrisponde al vero che nell’area adiacente alla zona sopraesposta è stato realizzato una biglietteria e uno stand gastronomico e se sí si richiedono le relative autorizzazioni edilizie;

-se sia intenzione del Governo realizzare altri spazi ricreativi e se non si stia valutando di ripristinare il campetto di Borgo Maggiore e che rimanga libero, come da sua funzione originale

Gruppo Consigliare Libera