San Marino. Sport Speciali: secondo posto per i biancazzurri al 10° Torneo Internazionale di calcio a 5 per disabili

La città di Padova ha ospitato nel fine settimana dal 20 al 22 settembre il decimo Torneo Internazionale di calcio a 5per disabili, alla quale ha partecipato anche una rappresentativa della Federazione Sammarinese Sport Speciali con Filippo Bacciocchi (capitano), Giampie ro Palazzo, Gian Luigi Bartolini, Alex Fiorini, Davide Bernardini, Stefano De Mattia e Jennyfer Riera. I sammarinesi sono partiti bene nelle fasi di qualificazioni con due vittorie, 3-1 contro l’ASD Calcio Veneto e 5-1 contro il Castellarano. Nell’ultima partita di qualificazione è arrivata la sconfitta contro Padova per 2-1. È stata la formazione veneta a trionfare in finale contro i Titani, in un’avvincente sfida finita sul 2-2 ai tempi regolamentari e decisa quindi ai rigori.