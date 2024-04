San Marino. Sport Speciali: un fine settimana all’insegna di bowling e calcio

L’ultimo fine settimana di aprile ha visto la Federazione Sammarinese Sport Speciali impegnata su due fronti, da un lato i Campionati Sammarinesi di bowling e dall’altro l’evento “Sport in Festa” a Cesenatico. Nel bowling gli atleti allenati dal coach Manuel Sciutti si sono ben distinti ottenendo ottimi risultati. In Terza Categoria vittoria di Samanta Riccardi, seguita da Erica ed Elena Stranieri. In Seconda Categoria la vittoria è di Federico Alessandrini, secondo posto per Renzo Tentoni e terzi a pari merito Simone Felici, Stefano Gianessi ed Emanuele Berardi. Nicholas Frassini si mette al collo la medaglia d’oro in Prima Categoria, completano il podio Davide Zaghini e Ruggero Marchetti. Tutti i medagliati sono stati premiati dal presidente federale Filiberto Felici. Sabato 27 aprile la squadra di calcio della Federazione ha accolto l’invito degli organizzatori di “Sport in Festa 2024”, meeting polisportivo giovanile. Gli atleti sammarinesi hanno disputato una partita di calcio a 5 nel contesto di una manifestazione che ha visto la partecipazione di circa duemila giovani.