San Marino. SportInFiera giunge alla 25esima edizione e si prepara per un weekend ricco di emozioni

Sabato 23 e domenica 24 settembre il centro sportivo di Serravalle torna a ospitare SportInFiera, giunto alla sua venticinquesima edizione. La rassegna sportiva multidisciplinare – organizzata dal CONS con il patrocinio della Segreteria di Stato per lo Sport, con la collaborazione delle Federazioni sportive e delle scuole – permetterà di passare due giornate all’insegna del divertimento e della pratica sportiva, offrendo la possibilità di visitare le Federazioni affiliate al CONS e mettersi alla prova in numerose discipline. Sabato mattina alle ore 9.00 si terrà l’apertura ufficiale della manifestazione al San Marino Stadium alla presenza degli studenti delle scuole medie di San Marino. Presenzieranno il Segretario di Stato per lo Sport, Teodoro Lonfernini, e il Segretario di Stato per l’Istruzione, Andrea Belluzzi, oltre alle istituzioni sportive del Paese. A seguire è previsto un fitto programma di attività che coinvolgerà le classi prime, seconde e terze delle scuole medie. Per la classe vincitrice del gioco di destrezza la possibilità di ricevere un omaggio. Dalle ore 15.00 di sabato e domenica l’apertura al pubblico e alle famiglie. Sul palco centrale del Multieventi alcune società sportive utilizzeranno lo spazio per esibizioni scandite da Irol, speaker ufficiale della manifestazione e noto artista sammarinese. Sempre nella giornata di sabato, alle ore 17.45, l’Authority Sanitaria porterà sul palco del Multieventi un dibattito su sport e benessere per educare i più giovani a un corretto stile di vita. Lo faranno insieme a Rebby e Molly, youtuber biancazzurri, alla pediatra Laura Viola, la dietista Clarissa Cappella e lo psicologo Andrea Venturoli che veicoleranno il messaggio attraverso giochi e gadget. Nel programma di SportInFiera anche una grossa novità. Domenica mattina il palco centrale sarà a disposizione dei più grandi e di tutti coloro che sono interessati con due attività: dalle 10 alle 11 la maestra Xu Guan Guan si esibirà nella disciplina del Thai-Chi, mentre dalle 11 alle 12 lo spazio sarà riservato allo yoga con Valentina Ronconi, che dedicherà la sua esibizione al metodo Odaka. Cliccando il seguente link (https://www.cons.sm/eventi/sportinfiera) e scannerizzando i QR Code diffusi in vari punti della manifestazione, è possibile accedere alla sezione dedicata a SportInFiera e scoprire tutti i corsi proposti dalle Federazioni. Per le due giornate di manifestazione la piscina del Multieventi Sport Domus sarà aperta al pubblico gratuitamente(10.00-18.00). Anche quest’anno è confermato il gioco “Passaporto dello Sportivo“: i bambini potranno ritirare la scheda presso lo stand del Cons e, una volta completata con i timbri ricevuti visitando gli stand di tutte le Federazioni, potranno ricevere in cambio un simpatico premio. La manifestazione si chiuderà domenica alle 18:00 con la tradizionale cerimonia di chiusura.