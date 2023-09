San Marino. SportInFiera si chiude all’insegna del divertimento

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 23 settembre, è calato il sipario sull’edizione 2023 di SportInFiera, la numero venticinque nella sua storia. Nonostante la pioggia tra sabato notte e domenica mattina, le condizioni meteo alla fine sono state clementi per lo svolgimento delle attività e hanno permesso agli organizzatori di procedere con l’apertura degli stand sia all’esterno che all’interno, garantendo la possibilità al pubblico di conoscere da vicino le Federazioni sportive. Numerosa la partecipazione anche sul palco centrale: la voce catalizzante dello speaker e rapper sammarinese Irol ha accompagnato le varie esibizioni che si sono susseguite durante tutto il pomeriggio di sabato e domenica, tra spettacoli di danza e arti marziali. Sono intervenuti insieme a Irol anche i ragazzi degli Special Olympics e la Federazione Sammarinese Ciclismo ha provveduto alla premiazione dei vincitori per la gara di mountain bike dedicata ai ragazzi. La cerimonia di chiusura è stata il momento per il presidente del CONS, Gian Primo Giardi, di ringraziare le Scuole Medie, tutte le Federazioni, gli sponsor, l’Authority Sanitaria, il personale del Comitato Olimpico e quanti si sono adoperati per organizzare al meglio la manifestazione. Il presidente ha voluto esortare bambini e adulti alla pratica sportiva, ricordando che lo sport è vita e salute.