San Marino Stadium: Ordinanza limitazione al traffico e apertura biglietteria

Si rende noto che in occasione dei due incontri di calcio internazionale del 5 e 10 settembre 2024 che si svolgeranno presso il San Marino Stadium, con osservanza delle prescrizioni della Polizia Civile, resteranno chiusi al traffico veicolare con divieto di sosta le seguenti vie e parcheggi, ad eccezione dei veicoli autorizzati:

-Via Barone Pierre De Coubertin (compresi i parcheggi P1 e P2): dalle ore 9:00 di mercoledì 4 settembre 2024 alle ore 12:00 di venerdì 6 settembre 2024; dalle ore 15.00 di lunedì 9 settembre 2024 alle ore 24 di martedì 10 settembre 2024;

-divieto di sosta, transito e fermata nell’intero Piazzale Giovanni Paolo II: dalle ore 15.30 di mercoledì 4 settembre 2024 alle ore 12.00 di venerdì 6 settembre 2024;

-Via Rancaglia, dall’incrocio con Via Olnano all’incrocio con Strada La Ciarulla: dalle ore 15:00 alle ore 24:00 di giovedì 5 settembre 2024;

-circolazione a senso unico in Via Rancaglia (con direzione Via Ponte Mellini – Strada La Ciarulla utilizzando la corsia di sinistra (dall’incrocio con Via Olnano all’incrocio con Piazzale Giovanni Paolo II) e la corsia di destra ad uso parcheggio dalle ore 15:00 alle ore 24:00 di giovedì 5 settembre 2024;

I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati (v. ordinanza 160/2024).

Per la gara tra San Marino e Liechtenstein di questa sera, il San Marino Stadium aprirà al pubblico generico alle ore 19:30. La biglietteria sarà invece attiva in loco a partire dalle ore 17:00.