San Marino. “Stefano Canti: Istituita l’Unione delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile e dei gruppi dei Castelli”

In data odierna si è svolto un incontro del Coordinamento per la Protezione Civile, alla presenza del Presidente Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Stefano Canti, del Segretario di Stato per gli Affari Interni, Gian Nicola Berti, del Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, Mariella Mularoni, del Capo della Protezione Civile, Pietro Falcioni, del vice Capo della Protezione Civile, Valentina Ugolini e del Direttore dell’AASLP, Giuliana Barulli, al fine di adottare il Regolamento dell’Unione delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e dei Gruppi dei Castelli della Repubblica di San Marino, ai sensi dell’articolo 13 Decreto Delegato 28 gennaio 2021 N.9. L’istituzione dell’Unione delle Associazioni di Volontariato di protezione Civile e dei Gruppi dei Castelli si configura come un passaggio necessario e imprescindibile ai fini della corretta identificazione della struttura rappresentativa degli oltre 180 volontari di Protezione Civile arruolati, anche a seguito dei primi intensi anni di attività.

Risuonano ancora nelle menti dei volontari di Protezione Civile, le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella che, in occasione della sua recente visita, ha ringraziato “San Marino e la sua Protezione Civile per la fattiva solidarietà” dimostrata in occasione della tragica alluvione che ha colpito le popolazioni della Romagna.

La Segreteria per il Territorio e l’Ambiente, unitamente al Servizio di Protezione Civile ed al Coordinamento per la protezione Civile, esprime ancora una volta grande soddisfazione per la preziosa attività portata avanti dal corpo dei volontari di protezione civile, che oltre a prestare gratuitamente soccorso e assistenza in situazioni di calamità e di emergenza, contribuirà a sviluppare ed innalzare la resilienza dell’intera comunità.

San Marino, 29 aprile 2024

CS Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente