San Marino. Stefano Canti: “Tutto pronto per l’accoglienza degli studiosi del Team della Norman Foster Institute on Sustainable Cities”

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente è orgogliosa di annunciare all’arrivo nella Repubblica di San Marino del team della Norman Foster Foundation. La Norman Foster Foundation è un’organizzazione dedicata alla promozione della ricerca interdisciplinare e all’innovazione nei campi dell’architettura, del design, della tecnologia e delle arti che nell’ambito delle loro attività hanno ideato un programma denominato “Norman Foster Institute on Sustanaible Cities”. La Norman Foster Institute (NFI) è un centro di eccellenza dedicato alla promozione di un approccio sostenibile e innovativo allo sviluppo delle città in tutto il mondo. Il programma dell’NFI combina esperienza pratica in loco con il contributo accademico della Norman Foster Foundation e della rete di esperti internazionali dell’Università Massachusetts Institute of Technology (MIT di Boston) e dell’Universidad Autónoma de Madrid. Gli studiosi del programma acquisiranno strumenti e competenze formative per affrontare le sfide urbane globali, applicabili non solo alle grandi città ma anche agli insediamenti informali e alle periferie. Adottando un approccio multidisciplinare, gli studiosi utilizzeranno gli strumenti digitali più avanzati nel contesto del NFI City Lab, esplorando, testando e valutando interventi progettuali per migliorare la qualità della vita urbana. Durante il programma inoltre, gli studiosi svilupperanno competenze in leadership, advocacy, comunicazione, creazione di diagrammi, mappatura e analisi dei dati. La missione principale della Fondazione è evidenziare la centralità dell’architettura, delle infrastrutture e dell’urbanistica per il miglioramento della società. Incoraggiando nuove idee e ricerche oltre i confini tradizionali, la Fondazione si rivolge a professionisti che operano nell’ambito ambientale, tra cui architetti, ingegneri, designer, urbanisti, leader civici, pianificatori e artisti. Con sede a Madrid e operante anche dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, la Norman Foster Foundation si impegna a rispondere alle sfide globali, tra cui il cambiamento climatico, la robotica e l’intelligenza artificiale, sottolineando l’importanza del design sostenibile per la sopravvivenza urbana. Il programma dell’NFI nella sua prima edizione, si concentrerà su tre città europee: Atene, San Marino e Bilbao. L’approccio metodologico sarà adattabile a città di tutto il mondo, compresi insediamenti informali e periferie. Norman Foster, presidente della Norman Foster Foundation, e Kent Larson, capo del gruppo City Science presso il Media Lab del Massachusetts Institute of Technology, guideranno il programma, affiancati da illustri esperti globali provenienti da diverse discipline e background.

Il progetto di studio nella Repubblica di San Marino sarà svolto in stretta collaborazione con la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente e con l’architetto Riccardo Varini, professore presso l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Questa collaborazione mira a integrare le competenze locali con l’esperienza internazionale della Norman Foster Foundation, creando sinergie per uno sviluppo urbano sostenibile e innovativo.

Il team analizzerà le caratteristiche architettoniche e urbanistiche del nostro piccolo territorio, identificherà opportunità per miglioramenti sostenibili e proporrà soluzioni progettuali innovative. L’obiettivo è affrontare le sfide attuali e future, contribuendo a migliorare la qualità della vita nella Repubblica di San Marino.

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura): “La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente è orgogliosa di annunciare l’avvio dei lavori del Team della Norman Foster Institute on Sustainable Cities nel territorio della Repubblica di San Marino. Questo progetto segna un passo significativo del nostro impegno a promuovere uno sviluppo urbano sostenibile e innovativo, in linea con la nostra missione di anticipare il futuro attraverso la ricerca interdisciplinare e l’innovazione. Il programma del Norman Foster Institute (NFI), che combina esperienza pratica sul campo con contributi accademici di esperti internazionali, mostra un approccio multidisciplinare nell’utilizzo di strumenti digitali avanzati nel contesto del NFI City Lab che permetteranno di esplorare, testare e valutare interventi progettuali per migliorare la qualità della vita urbana. L’obiettivo del programma è quello di formare una nuova generazione di esperti urbani che possano contribuire a uno sviluppo urbano sostenibile a livello globale e sono fiducioso che, gli studiosi che sono stati selezionati ad effettuare gli approfondimenti sulla Repubblica di San Marino, dalla giornata di domani Sabato 25 Maggio p.v., per una settimana intera, avranno modo di approfondire sul campo le realtà del nostro piccolo territorio con l’obiettivo di fornire soluzioni pratiche e proposte progettuali sostenibili per San Marino”.

San Marino, 24 maggio 2024

CS Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente