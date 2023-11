San Marino. Stile Fantastico per l’ultimo appuntamento della Rassegna Musicale d’Autunno 2023

ULTIMO APPUNTAMENTO CON LA 25’ RASSEGNA MUSICALE D’AUTUNNO

CONCERTO FANTASTICO SULLO “STILE FANTASTICO”

San Marino, 23 novembre 2023

Domenica 26 novembre, ore 16:30, presso la Sala Conferenze di Cassa di Risparmio – Palazzo S.U.M.S. sarà di scena l’ultimo appuntamento della Rassegna Musicale d’Autunno edizione 2023, un’edizione quella del venticinquesimo davvero straordinaria per varietà, qualità, consenso. L’ultimo appuntamento è dedicato allo “Stile fantastico” (stylus phantasticus) che identifica un’epoca molto precisa della storia della musica, il primo barocco strumentale fatto di Toccate e Fantasie. La particolarità “fantastica” del concerto sammarinese sarà che le fioriture, le improvvisazioni fantasiose dei primi compositori di musica strumentale (Merulo, Frescobaldi, Bach) si mescoleranno alle tecniche di improvvisazione Jazz, trasformando le melodie barocche in atmosfere soul, e le armonie cristalline in sovrapposizioni sonore afro-americane. Un esercizio di stile e di bravura quindi, che necessita di grandi artisti, musicisti un poco fuori dal normale. Centrale nella proposta del concerto “Stile Fantastico” è il musicista norvegese Lars Henrik Johansen, figura unica nel panorama musicale internazionale con alle spalle una importante carriera sia come esperto cembalista dei più importanti ensemble barocchi, che come Jazzista presente nei più importanti festival del nord Europa. Il concerto annunciato per cembalo solo si è trasformato in un trio. Al Fianco del M° Johansen due musicisti straordinari. Alle percussioni il M° Fabio Tricomi, polistrumentista che abbiamo già conosciuto come componente de “La Pifarescha”, e il giovane contrabbassista norvegese, vincitore di numerosi premi, Jakob Nisja Gjonnes. Fino all’ultimo la Rassegna Musicale d’Autunno propone al pubblico sammarinese un concerto di elevata qualità per lo spessore degli interpreti (internazionali), l’originalità e piacevolezza della proposta, la profondità e il valore dei contenuti. Nel prossimo weekend San Marino propone molte attività, prendetevi un’ora per ascoltare grande musica, cercate di non perdere questo gioiello musicale: domenica 26 novembre ore 16:30, Palazzo S.U.M.S.!

Lars Henrik Johansen

Dopo aver conseguito un master in clavicembalo presso l’Accademia norvegese di musica, un master in musica antica presso l’Accademia reale danese di musica, ‘storfag’ in musicologia presso l’Università di Oslo, con periodi di ERASMUS presso la Staatliche Hochschule für Musik Trossingen e Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, Lars Henrik Johansen lavora attualmente come clavicembalista freelance. Ha suonato con la maggior parte delle orchestre barocche e classiche norvegesi e in numerosi progetti di musica da camera; ha tenuto concerti nei paesi nordici e baltici, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Italia, Spagna, Malta, Stati Uniti e Brasile; ha contribuito a una dozzina di registrazioni; ha insegnato all’Università di Oslo, all’Accademia norvegese di musica e all’Accademia dell’Opera di Oslo; ha diretto diverse orchestre norvegesi; ed è il direttore musicale dell’Ensemble 1704 e L’État Libre de Neige. Sta anche facendo un dottorato di ricerca in musicologia presso l’Università norvegese di Scienza e Tecnologia ( ntnu.edu ) su Charpentiers Leçons de ténèbres.

Fabio Trinomi

Fabio Tricomi, musicista ed etnomusicologo, dal 1983 si dedica alla ricerca e alla documentazione degli aspetti musicali legati alla tradizione siciliana. L’esperienza diretta con i musicisti tradizionali della sua regione lo ha portato ad approfondire la conoscenza e lo studio, non solo teorico, delle tecniche e degli stili esecutivi su vari strumenti di pertinenza agropastorale (come scacciapensieri, tamburello, flauto di canna, zampogna). Contemporaneamente si è dedicato allo studio della chitarra classica e successivamente si è specializzato su strumenti a pizzico più antichi (liuti) e strumenti ad arco medioevali (viella, lira). Interessato all’interpretazione e alla riesecuzione della musica antica, Tricomi attualmente suona da solista e in gruppo in affermati ensemble e importanti rassegne di musica antica del mondo. Ha all’attivo la pubblicazione di vari scritti sulla musica di tradizione orale, sulla musica medievale e CD di registrazione sul campo. Parallelamente si dedica alla didattica, insegnando strumenti antichi e tradizionali alla Scuola Popolare di Musica Ivan Illich di Bologna e in stages in Italia e all’estero.

Jakob Nisja Gjønnes

Jakob Nisja Gjønnes è un giovane bassista entusiasmante che è già riuscito ad esibirsi al Nattjazz di Bergen e al Bodø Jazz, come bassista, compositore e band leader. Ha un background formativo presso l’Accademia norvegese di musica, l’Accademia Grieg di Bergen e il Toneheim Folk College. Ha partecipato ad una serie di registrazioni, alcune delle quali sono in fase di produzione.