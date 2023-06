San Marino. STRADONE DEL 28 GIUGNO. Paolo Forcellini sull’articolo di Enrico Lazzari di oggi sul GiornaleSM

Prendo spunto da un passaggio del giornalista ( con la G maiuscola) Enrico Lazzari su un articolo pubblicato su Giornale.sm di oggi : “Come sarebbe più bella la Repubblica se la società, dopo la deriva giustizialista e populista dell’ultimo decennio, ritrovasse quella razionalità da tempo perduta ” per ribadire il concetto che sarebbe ora che la politica, certa politica, non certo tutta,la smettesse di diffondere e sfruttare notizie non veritiere rimbalzate da bar a bar nel tentativo di screditare ora tizio ora caio di un partito o di un altro.Chi non è capace di combattere l’avversario politico con atti politici ,ma usando l’arma impropria della menzogna e della diffamazione, si faccia da parte . San Marino in questo momento non ha bisogno di lotte intestine ma di tanta serenità per riacquistare la convivenza e fratellanza fra i cittadini ,che purtroppo si sono dispersa negli ultimi decenni nei meandri della politica,una politica nulla a chè vedere con quella delle passate generazioni-

Paolo Forcellini