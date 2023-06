San Marino. Studentato? Perchè acquisire, fare una manutenzione straordinaria e non riaprire l’ex Hotel Excelsior? … di Paolo Forcellini

Ho letto oggi una intervista al rettore Petroncelli rilasciata a San Marino RTV, in cui chiede che a San Marno per soddisfare le esigenze degli studenti si crei una studentato dove questi possano alloggiare possibilmente in prossimità del Centro Storico anche alla luce del fatto che c’è difficolta a reperire camere in affitto. Una domanda allora nasce spontanea! Perchè non l’ex Hotel Excelsior come da tempo vado scivendo?-Vogliamo o no modernizzare questo paese?

A chi di competenza l’ardua risposta!

Paolo Forcellini