San Marino. Successo dell’iniziativa tutti in kart “Stop al Bullismo” di FAMS

Sabato 15 giugno ben ventuno ragazzi hanno aderito alla iniziativa di FAMS – Federazione Auto Motoristica Sammarinese, con la partecipazione straordinaria del pilota Christian Montanari.

Repubblica di San Marino. È stata coronata dal successo l’iniziativa “tutti in kart” con FAMS andata in scena, o meglio in pista, sabato 15 giugno, presso “Il Pistone Kart Racing Track” di Bellaria Igea Marina.

Un pomeriggio di sport al volante di kart, gratuito per i ben ventuno ragazzi da 8 a 16 anni che si sono presentati, con una gran voglia di avvicinarsi a questa bellissima disciplina motoristica. Con la partecipazione straordinaria di Christian Montanari, che ha messo a disposizione le sue conoscenze di esperto pilota, e la presenza del Consiglio Direttivo FAMS, con in testa il Presidente Paolo Valli, i ragazzi sono stati divisi in gruppi di quattro unità nell’avvicinamento alla pista e, al termine, entusiasmo e soddisfazione sono state le sensazioni diffuse, così come la forza del messaggio dello sport come palestra formativa di comportamento corretto e di amicizia.

FAMS Federazione Auto Motoristica Sammarinese è stata di nuovo in prima fila accanto a Lorenzo Cheli, testimonial della campagna “Stop al bullismo”, in questa iniziativa di sport promossa dal Corpo della Gendarmeria della Repubblica di San Marino, con il patrocinio della Segreteria di Stato Lavoro e Sport, della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, per la Cooperazione Economica Internazionale e le Telecomunicazioni, della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università, la Ricerca Scientifica e le Politiche Giovanili, della Segreteria di Stato per la Giustizia e la Famiglia.

Visto l’esito positivo e il riscontro di partecipazione di questo evento, FAMS è intenzionata a proseguire su questa strada, organizzando altre manifestazioni del genere, nel prossimo futuro.

FAMS