San Marino. SUMS seleziona i vincitori della sesta edizione del premio meritatamente

Venerdì 8 novembre 2024 si è riunita la commissione giudicante del Concorso Meritamente, indetto dalla Società Unione Mutuo Soccorso, composta da Valentina Garavini, Paolo Rondelli, Marino Rossi e Pierluigi Valli che ha selezionato, tra diciassette partecipanti, i migliori candidati e proposto i nominativi al Consiglio Direttivo che ha deliberato i vincitori e i relativi premi.

Il Premio Meritamente intende incentivare e sostenere, attraverso un contributo economico elargito dalla SUMS, giovani sammarinesi ad intraprendere percorsi formativi di eccellenza in prestigiose istituzioni accademiche in Italia e all’estero.

Dopo un’accurata analisi della documentazione fornita dai candidati, la giuria ha selezionato i progetti proposti da:



Francesco Moroni per il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale presso l’Università di Parma; Francesco Santi per il Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra, della Vita e dell’Ambiente presso l’Università di Bologna, con periodo di permanenza presso istituzione accademica australiana; Cecilia Franciosi per il Dottorato di Ricerca in Cellular and Molecular Biology presso l’Università di Bologna, con periodo di permanenza al Center for Neural Science a New York; Federico Guerra per il Dottorato di Ricerca in Cellular and Molecular Biology presso l’Università di Bologna, con periodo di permanenza alla Grossman School of Medicine a New York; Marco Paolini per il Dottorato di Ricerca in Energetica presso il Politecnico di Torino; Michelangelo Caprioli per il Biennio di Alta Formazione artistico musicale presso l’Accademia Lorenzo Perosi di Biella; Diego Zafferani per il Master in Computer Science presso il Politecnico di Zurigo; Filippo Menghini per il Master in Financial Management presso Nova School of Business in Portogallo; Emanuele Zonzini per il Master in Management/Digital Business presso Nova School of Business in Portogallo; Rebecca Barulli per la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio presso l’Università degli studi di Ferrara.

L’elevato livello dei candidati e l’entusiasmante partecipazione dimostrano il talento e la dedizione dei giovani sammarinesi verso l’acquisizione di conoscenze d’eccellenza. Questi giovani rappresentano un prezioso investimento per il futuro di San Marino e siamo fiduciosi che, con il loro bagaglio di conoscenze internazionali, contribuiranno al progresso e allo sviluppo della nostra comunità.

San Marino, 21 novembre 2024 – Ufficio Stampa SUMS