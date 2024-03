San Marino. Taekwondo: European Qualification Tournament for Paris 2024 Olympic Games, Sofia (BUL), 8/10 marzo 2024

Sono trascorsi appena 5 giorni dallo stage condotto magistralmente dal Gran Maestro Park Young Ghil – c.n. 9° dan (Direttore Sportivo Federazione Italiana Taekwondo FITA e TSM), che qui a San Marino ha visto coinvolto tutto il team agonistico biancoazzurro e diversi atleti, ottimi sparring partner, di Emilia Romagna, Marche e Veneto, ricevendo consigli, strategie e raccomandazioni.

Ora siamo nuovamente in partenza per l’European Qualification Tournament for Paris 2024 Olympic Games che si disputerà a Sofia (BUL) dall’08 al 10/03/2024.

Questo imminente Torneo Europeo preolimpico, non metterà in palio medaglie, ma, solamente la possibilità di un accesso diretto all’Olimpiade, raggiungendo il primo o il secondo posto di categoria, oppure resta la speranza di una wild card, che sono solo 10 in tutto il mondo (2 per ogni continente).

Seguiti sull’ottagono di gara dal Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), saranno i nostri 2 senior più giovani ad avere, probabilmente, un’occasione unica per accedere direttamente alla prossima Olimpiade di Parigi 2024, che si disputerà, nella capitale transalpina, da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto 2024: Stefano Crescentini (2° dan cat. -80 kg) e Samuel Tarini (2° dan -68 kg).

Incontreranno tantissimi altri giovani agonisti europei con in tasca il loro stesso desiderio, perché essere a Parigi 2024 è il sogno di ogni atleta.

Ad aprile (23-24/04/2024) i nostri ragazzi disputeranno l’European Small Countries Championships 2024 di Tallinn (EST), poi a maggio (10-12/05/2024) l’European Senior Championships 2024 (G-4) di Belgrado (SER) e il 30-31/05 l’Argentina Open World Taekwondo (G-2) e, per finire nel modo migliore il primo semestre 2024, il 29 e 30/06/2024 a San Marino ci sarà l’Open 2024 al Multieventi Sport Domus di Serravalle (RSM) con 500 atleti internazionali junior e senior.

Nel frattempo, se qualcuno volesse provare senza alcun pericolo l’ebbrezza della nostra arte marziale e sport olimpico, tutti i Maestri del Taekwondo San Marino vi aspettano nelle nostre due palestre di Fonte dell’Ovo a San Marino Città e Sport Domus a Serravalle.

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto: il San Marino Team in Bulgaria