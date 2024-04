San Marino. Tamponamento a Serravalle: sammarinese soccorso dai sanitari del 118

Tamponamento avvenuto poco dopo le 14 in via IV giugno a Serravalle tra una VW Golf, all’altezza del ristorante Il Monte e vicino a un attraversamento pedonale, e una Ford Kuga che la precedeva. Entrambe le auto sammarinesi. L’incidente ha provocato l’attivazione degli airbag della Golf su cui viaggiavano due uomini, uno dei quali bisognoso delle cure dei soccorritori del 118; le sue condizioni non sono però apparse gravi. Sul luogo è intervenuta una pattuglia della Guardia di Rocca per gestire il traffico sulla superstrada e per ricostruire la dinamica dell’impatto.