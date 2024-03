San Marino. Tanti impegni stagionali per la Federazione Roller

Il 18 marzo al playhall di Riccione ha preso il via il campionato nazionale ACSI “Città di Riccione”; la Federazione Sammarinese era presente con 8 atlete. Le prime del gruppo a scendere in pista nella giornata di martedì sono state Evelyn Quercia, categoria primavera ACSI Gr.1, e Giulia Amati, categoria ragazzi Excellent. Giulia sicuramente non agevolata da una pista molto grande, ha dato il massimo e anche se il suo problema è la lentezza, ha eseguito tutto correttamente riuscendo ad arrivare al termine perfettamente con la musica e classificandosi quarta. Evelyn è stata magnifica; rispetto a inizio stagione, che non aveva mai fatto gare fuori territorio, ha avuto un miglioramento netto, visibile a chiunque. Ha eseguito tutto correttamente, solo l’ultima trottola è stata un po’ imperfetta perché era in ritardo con la musica, ma piccolina com’è e nella pista enorme che c’era non poteva fare di meglio. La scena era tutta sua ed è salita sul podio in terza posizione. Poi è stata la volta di Greta Tura, categoria pulcini, che ha eseguito tutte le difficoltà correttamente, ma era molto emozionata e si è visto nella velocità che non mancava. Anche lei piccola com’è in una pista così gigante, la lentezza non l’ha aiutata molto: il risultato non l’ha certo premiata, è arrivata in 24esima posizione. Nella giornata di mercoledì è stato il turno di Sarah Pierini, Celeste Nese e Nina Saporiti, categoria principianti A Excellent. Sarah, ha preso molta più consapevolezza di se stessa, convinta di ciò che stava facendo, con soltanto una piccola imperfezione nell’ultima catena di salti e un po’ di incertezza sulle trottole, ha comunque rimediato ed è riuscita a fare valere le sue capacità ed è stata strepitosa a gestire la dimensione della pista. Celeste, anche lei molto sicura di sé, quest’anno sta facendo un miglioramento incredibile sotto il punto di vista della sicurezza; con tutta la convinzione che aveva, si è fatta prendere un po’ dalla foga e si è sbilanciata nelle trottole e a parte le trottole un po’ insicure tutte le altre difficoltà erano corrette. Nina, seppur nel carrellino finale indietro ha fatto una caduta e non è stata eccessivamente veloce, ha finito il suo disco in anticipo ma senza errori. Sarah, Nina e Celeste sono arrivate rispettivamente 33esima, 34esima e 35esima. Nella serata di mercoledì sono scese in pista Anna Battistini e Martina Maggiore, categoria Fantastic Gr 4. Durante la prova pista non ufficiale Martina ha subito un infortunio per uno scontro con un’atleta avversaria che l’ha costretta ad abbandonare la gara. Anna, molto meno emozionata del solito ma probabilmente un po’ scossa da quello che è successo a Martina, ha fatto vari errori nell’esecuzione: Poteva fare di meglio sicuramente, ma visto ciò che è successo è stata brava a gestire la situazione: è riuscita comunque a qualificarsi settima. Il fine settimana proseguirà con il campionato sammarinese e il Trofeo Titano per le atlete della disciplina artistico, mentre le atlete Matilde Terenzi, Alessia Conti e Matilde Mina saranno a Castelfidardo per la prima gara di stagione, il Trofeo del Conero.