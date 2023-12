SAN MARINO. TARIFFE FISSE PER I SERVIZI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE OGNI TRIMESTRE

AASS informa che, di concerto con la Segreteria di Stato al Lavoro e per i Rapporti con l’A.A.S.S., ed in considerazione dell’interesse per le offerte a prezzo fisso pubblicate da A.A.S.S., sarà proposto all’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia di attivare, anche nel mese di febbraio una ulteriore offerta a prezzo fisso per la fornitura di energia elettrica e gas naturale (con validità 1 aprile 2024 – 31 marzo 2025). Questa nuova proposta di adesione si aggiunge a quella già pianificata per il mese di maggio 2024 cui seguiranno ogni trimestre ulteriori offerte.

Per quel che concerne le critiche sollevate in relazione al limitato periodo concesso per aderire alle offerte a prezzo fisso, si tiene a precisare che tale durata è correlata al livello delle tariffe, per cui maggiore è la durata concessa per aderire all’offerta maggiore è la tariffa. Una durata limitata per l’adesione assicura ed ha assicurato quindi le migliori condizioni economiche per gli utenti.

Si tiene altresì a precisare che gli schemi, le informazioni e la modulistica predisposta da A.A.S.S., disponibile sul portale aziendale www.aass.sm nella sezione tariffe, costituiscono la più efficace informativa su cui gli utenti possono apprendere correttamente tutti gli adempimenti.

San Marino 29 Dicembre 2023

AASS