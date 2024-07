San Marino. Tavola periodica degli elementi in italiano, anche San Marino al tavolo di lavoro per la traduzione ufficiale

La Professoressa Bindi nel gruppo che ha stabilito i nomi ufficiali degli elementi chimici

Si è concluso il lavoro del gruppo incaricato da IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), l’ente internazionale deputato alla definizione della nomenclatura chimica e delle grandezze chimico-fisiche degli elementi chimici. Il lavoro del gruppo, incentrato sulla definizione univoca dei nomi degli elementi chimici in italiano dopo l’aggiornamento del 2022 in inglese della tavola periodica degli elementi, ha visto l’impegno di rappresentanti della comunità scientifica dei paesi italofoni e di comunità italofone.

In particolare hanno fatto parte del gruppo rappresentanti del CNR, della Società Chimica Italiana nella sua divisione di Didattica della chimica, di Federchimica e della Società Chimica Svizzera di lingua italiana. In questo lavoro è stata coinvolta anche la Repubblica di San Marino. La Segreteria di Stato ha indicato come rappresentante del Dipartimento Istruzione la Professoressa Benedetta Bindi. L’occasione si è rivelata particolarmente importante per San Marino che ha partecipato, da piccolo paese, a un lavoro che incide su uno strumento che tutto il mondo utilizza: la tavola periodica.

Prof. Benedetta Bindi: “E’ stato un onore partecipare a questo progetto che ha lavorato sulla grafia di alcuni elementi già noti da tempo quali Argon, Kripton, Radon ma anche su quelli di più recente scoperta come gli elementi 117 e 118 Tenesso e Oganesson. Il lavoro del gruppo è stato arricchito dalla presenza di un rappresentante dell’Accademia della Crusca il cui contributo è stato determinante nella valutazione delle varie proposte sul tavolo”.

Andrea Belluzzi: “Quello che presentiamo è un’iniziativa storica che conferma l’ottimo rapporto fra Italia-San Marino e che fa seguito agli accordi che io stesso ho siglato con il Ministro Bianchi. E’ un progetto che da valore al nostro sistema scolastico e che è stato possibile grazie a professionisti di altissimo livello che l’hanno seguito con passione. Li ringrazio di cuore”.

San Marino, 19 luglio 2024/1723 d.F.R.