San Marino. Team Building stellato per i dipendenti della Federcalcio di San Marino

Lo scorso giovedì 23 novembre, i dipendenti e collaboratori della Federcalcio di San Marino hanno preso parte al primo evento di team building promosso dalla FSGC. Divisi in quattro squadre, sono stati ospiti di Casa Sartini – il laboratorio gastronomico dello chef Luigi Sartini, capace di portare sul territorio sammarinese la stella Michelin nella sua precedente esperienza professionale in centro storico. Seguendo le precise e spesso pazienti indicazioni dello chef, i dipendenti della Federcalcio si sono sfidati in una gara di cucina a gruppi, finalizzata comunque ad un obiettivo comune – vale a dire quello di proporre una cena a tre portate, completa di due primi piatti, due secondi e due dolci. Onore e onere di decretare i vincitori è toccato ai consiglieri federali, intervenuti a giochi quasi fatti. Il responso unanime ha portato ad un esteso ex aequo, certificato anche dallo stesso Sartini. Metafora, in fondo, della quotidianità professionale di tutti i componenti dell’organigramma federale: responsabili dell’area e delle attività di diversa competenza, tutti concorrono all’obiettivo finale della corretta organizzazione sotto ogni profilo di incontri di portata internazionale o dell’efficace gestione delle complesse dinamiche collegate all’attività annuale dei tanti club o associazioni calcistiche (e no), che orbitano attorno alla Federcalcio di San Marino. Un ulteriore dimostrazione, come ribadito dall’ufficio competente delle risorse umane, di quanto tutti gli stakeholders delll’ecosistema federale, rivestano un’importanza capitale – dipendenti compresi. Questi ultimi, in particolare, rappresentano il vero motore dell’azienda – nonostante operino spesso dietro le quinte – e la corretta gestione delle relazioni con e tra loro è fondamentale. Una valutazione condivisa anche dal Segretario Generale Luigi Zafferani, che sottolinea come “questa prima esperienza sia risultata estremamente positiva, riscontrando la pressoché totale partecipazione da parte di tutti i dipendenti della FSGC, che hanno dimostrato – ci fosse mai stato bisogno di ribadirlo – di saper collaborare profittevolmente, mettendosi in discussione in un campo di competenze non a tutti proprio, con l’obiettivo centrato di proporre un prodotto collettivo. Dato il successo di questo debutto, possiamo pensare seriamente di riproporre attività simili in futuro”.

FSGC