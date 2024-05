San Marino. Team Leopard Academy by Roc’n’De ancora sul podio in PreMoto3: 2° posto e record della pista per Savino

Ancora un weekend di soddisfazioni per il Team Roc’n’DeA, che si è presentato al secondo round stagionale del CIV a Vallelunga al gran completo, con i debutti di Alessandro Aguilar e Kevin Cancellieri in PreMoto3 e di Vito Iconomu nella Yamaha R7 Cup.

Dopo il 3° posto fatto registrare a Misano World Circuit, Edoardo Savino è salito di nuovo sul podio in PreMoto3. Il portacolori del Team Leopard Academy by Roc’n’DeA, che partiva dalla seconda casella in griglia, ha centrato il 2° posto in Gara 1, facendo segnare anche il giro veloce e record della pista alla sua prima assoluta sul tracciato laziale. In Gara 2 sarebbe potuta andare anche meglio, ma a tre curve dalla fine, quando si era da poco portato al comando, è finito sull’asfalto.

Debutto decisamente positivo per Alessandro Aguilar e Kevin Cancellieri, che partivano più indietro nello schieramento con il 13° e 15° posto in qualifica. Il pilota peruviano, salito per la prima volta in sella alla moto del Team Leopard Academy by Roc’n’DeA giovedì, ha chiuso Gara 1 in ottava posizione e in Gara 2 si è ulteriormente migliorato, con il 5° posto sotto la bandiera a scacchi. Weekend in crescita anche per Cancellieri, che ha chiuso la gara del sabato al 13° posto e ha centrato la top ten la domenica (10° posto).

Nella Supersport 300 Marco Truoiolo e Umberto Chiarena continuano a prendere confidenza con la nuova moto e la categoria, in cui entrambi si presentano da rookie.

Il primo ha chiuso 11° Gara 1 e ha poi conquistato il 9° posto in Gara 2; il secondo ha fatto registrare un 9° e un 12° posto.

Secondo atto stagionale, a Vallelunga, anche per la Yamaha R7 Cup. Il weekend di Ioannis Peristeras si è aperto subito con il secondo miglior tempo nelle prove libere. Qualifica più difficile a causa del traffico in pista, chiusa al 7° posto, e gara portata a termine in sesta posizione. Samuele Cinanni ha chiuso la sua gara in 26esima posizione, mentre il debuttato Vito Iconomu è incappato in una caduta al sesto giro.

Edoardo Savino (n. 31): “Questo weekend ci siamo riconfermati dopo Misano. Non avevo mai girato prima a Vallelunga e centrare il secondo posto in qualifica e in Gara 1, e una quasi vittoria in Gara 2, non è cosa da poco. Sono soddisfatto a metà, anche in Gara 1 avrei potuto fare meglio. È stata una gara difficile. All’ultimo giro ho dato il tutto per tutto per provare a passare il primo, ma al fotofinish sono finito indietro per pochissimo. Gara 2 è stata più facile, il passo è stato un po’ più lento. Mi sono tenuto per gli ultimi giri. All’ultimo ci ho provato al Tornantino, sono riuscito a passare Borelli, pensavo che fosse pronto per incrociarmi e allora ho tirato la sfrizionata per uscire un po’ più veloce, ma la moto ha slittato e mi ha lanciato in area. Peccato, perché alle ultime due curve ero più veloce del mio avversario e, se avessi preso quel poco di distacco, avrei potuto vincere. Ringrazio il team che mi ha aiutato e ha fatto un lavoro davvero eccellente, i Talenti Azzurri e Leopard che mi ha dato questa opportunità”.

Marco Truoiolo (n. 48): “È stato un weekend complicato dal giovedì. Avendo difficoltà col gruppo, mi sono trovato a girare sempre da solo. Non sono riuscito ad arrivare ad un set-up perfetto della moto.

In gara 1, per un errore, sono andato lungo alla Campagnano e ho perso il gruppo dei primi. Ho fatto quello che potevo e ho concluso 11°. In gara 2 abbiamo fatto piccole modifiche che, sono partito meglio e più determinato, riuscendo rimanere attaccato al gruppone davanti fino al terz’ultimo giro. Poi, per delle scaramucce con altri piloti, ho perso qualcosa da gruppo dei primi. È stata una lotta a quattro, ed ho concluso 9°. Tutto sommato è stato un bel weekend, ringrazio il team per il bel lavoro che ha fatto per me. Anche dopo la caduta, ha rimesso in pista la moto, sistemata e cucita perfetta per me”.