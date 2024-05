San Marino. Tennis Club: Sara Aber e Gaia Donati in semifinale nel torneo Open del San Marino Tennis Club-Ilaria Rondinelli vince il torneo di 3°

SAN MARINO. Dopo la riminese Marta Lombardini e Stella Cassini, portacolori del Galimberti Tennis Team, anche le ravennati Sara Aber (Ct Zavaglia) e Gaia Donati (Ct Giotto Arezzo) sono approdate in semifinale nel torneo nazionale Open del San Marino Tennis Club. Negli ultimi due quarti di finale bel “positivo” di Gaia Donati (2.8) che si è imposta per 7-6, 6-4 sulla 2.6 Iris Burato. Altra sorpresa nella parte alta del tabellone con la 2.6 Sara Aber che ha eliminato la n.1 del seeding, la 2.5 Anita Picchi, allieva della scuola agonistica di Tennissimo al Tc Ippodromo, per 7-5, 5-7, 10-1. Oggi le semifinali, alle 15 Cassini-Lombardini, alle 17 il derby Donati-Aber. Intanto si è concluso il tabellone di 3° con il successo di Ilaria Rondinelli (3.1), portacolori del Centro Tennis Argenta, in finale sull’altra 3.1 Maria Luce Ossani (Ct Massa) per 6-4, 6-4.

Il giudice di gara è Michele Moretti, direttore di gara Alessandro Bernardi.

Per ogni informazione si può contattare Alessandro Giuliani (347-2242635).