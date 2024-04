San Marino Tennis Club scatenato in serie C femminile: battuto 3-1 il Ct Cacciari e qualificazione per la seconda fase Nel torneo Open femminile avanza Viola Amati

SAN MARINO. Il San Marino Tennis Club si qualifica agevolmente, come prima del 4° girone, nella prima fase regionale a gironi del campionato italiano di serie C. Quattro match e quattro vittorie per le scatenate giocatrici guidate dalla maestra-giocatrice Alice Balducci che può essere molto orgogliosa del cammino delle sue allieve. Domenica è arrivata una netta vittoria per 3-1 in casa sul Circolo Tennis Cacciari di Imola. Ora per il team composto da Silvia Alletti, Talita Giardi, Giorgia Benedettini, la stessa Alice Balducci ed Iryna Horai c’è la fase del tabellone regionale ad eliminazione diretta.

Primi match intanto nel torneo nazionale Open femminile organizzato dal San Marino Tennis Club sui campi del Centro Tecnico Federale di Montecchio. Sono 31 le giocatrici al via, tra queste la 2.5 forlivese Anita Picchi, allieva di Tennissimo al Tc Ippodromo, le 2.6 Iris Burato, Victoria Zenato, la riminese Marta Lombardini (Tc Viserba), la ravennate Sara Aber (Ct Zavaglia) e la giovane e promettente Silvia Alletti, giocatrice emergente del movimento sammarinese. Nel gruppo delle 2.7 vanno citate la santarcangiolese Sveva Azzurra Pansica e la sammarinese Talita Giardi, poi la 2.8 forlivese Clara Sansoni, tre allieve della Galimberti Tennis Academy, Stella e Gloria Cassini e Crystal Aratari, la ravennate Gaia Donati e la cesenate Camilla Fabbri.

Avanza nel tabellone di 3° Viola Amati (Tc Viserba) che ha sconfitto in tre duri set la locale Emma Pelliccioni.

Tabellone di 3° categoria, 1° turno: Viola Amati (3.3)-Emma Pelliccioni (4.2) 6-7, 6-2, 10-5.

2° turno: Giorgia Benedettini (3.2)-Chiara Giorgetti (3.2) 6-3, 6-1. Turno di qualificazione: Ilaria Rondinelli (3.1, n.4)-Maria Bianca Bovara (3.2) 6-3, 6-3.

Il giudice di gara è Michele Moretti, direttore di gara Alessandro Bernardi.