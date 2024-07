Il team sammarinese giovanile seguito dal coach Claudio Stefanelli è impegnato fino a Martedì 16 luglio in Svezia nei Campionati Europei Giovanili nella gara a squadre under 15, ed è grande protagonista con due atleti tredicenni Pietro Bologna e Loris Ceccoli capaci di battere l’Estonia per 3:2 e Malta 3:1 ed ora giocheranno per le posizioni 25 / 35 posto.