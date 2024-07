San Marino. Tennis Tavolo: Mondiali veterani Roma – Europei Giovanili Malmoe

Si è appena conclusa la stagione agonistica sportiva italiana, che ha visto la Juvenes piazzarsi nelle prime 16 società italiane nel prestigioso premio Mazzi riservato ai migliori club italiani a livello nazionale giovanile, in luglio impegni su più fronti per i pongisti sammarinesi, Riccardo Tentoni e Daniele Ceccoli sono da sabato 6 luglio a Roma per disputare i Campionati Mondiali Master, una manifestazione record con 6100 pongisti iscritti provenienti da tutti i cinque continenti con ben 110 nazioni presenti, da giovedì 11 luglio i giovani Loris Ceccoli e Pietro Bologna seguiti dal coach Claudio Stefanelli saranno a Malmoe in Svezia per disputare i campionati europei giovanili, il team sammarinese under 15 è inserito nel gruppo G con Azerbaigian, Lituania, Israele.