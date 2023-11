San Marino. Tennis-tavolo: Torneo Regionale Giovanile Senigallia

Si è disputato domenica 29 ottobre a Senigallia il primo Torneo Regionale giovanile misto della nuova stagione sportiva, Juvenes era presente con ben nove atleti under 17, positive le prestazioni di Pietro Bologna che torna a casa con due medaglie d’argento in mattinata secondo nel over 3.000 sconfitto in finale da Mochi, nel pomeriggio ancora sconfitto in finale da Madaan nel under 13/11, grande prova anche per Sean Berardinelli secondo classificato nell’under 15/17, sconfitto in finale da Vitali, podi sfiorati da parte di tutti gli altri giovani pongisti presenti.

Comunicato Stampa