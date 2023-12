San Marino. Tennistavolo: Open di Finlandia Kisakallio

Podio della gara under 21

Grandissimo risultato di Mattias Mongiusti impegnato in questi giorni nel Finland Open a Kisakallio, nella competizione riservata agli under 21 c’entra uno storico secondo posto, mai un pongista sammarinese è arrivato così alto in una gara internazionale giovanile, il giovane pongista sammarinese prima passa il girone di qualificazione al primo posto con le vittorie per 3:0 sullo svizzero Keush e sul finlandese Viherlaiho, poi nei primi 16 batte 3:0 il danese Berntsen e nei quarti di finale sempre per 3:0 l’estone Leehtkaan, in semifinale si impone sulla testa di serie n. 2 il lettone Kogans per 3:2 ed in finale si arrende allo svizzero Moullet testa di serie n. 1 perdendo 3:1.

Comunicato Stampa