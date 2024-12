Si è disputato dal 5 al 8 dicembre a Terni il torneo nazionale giovanile, con tutti i migliori pongisti italiani, presenti ben nove atleti sammarinesi, grande prestazione di Enea Stefanelli che sfiora il podio e si piazza al quinto posto nella cat. under 11, negli under 15 e 17 Pietro Bologna nei primi 32 stesso risultato di Thomas Ceccoli negli under 13.