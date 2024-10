San Marino. Tennistavolo: Torneo Regionale Giovanile + Quarta categoria Senigallia

I pongisti sammarinesi si confermano grandi protagonisti in questa nuova stagione agonistica appena iniziata, dopo i tre podi nazionali centrati nel mese di settembre, domenica 6 ottobre a Senigallia nel Torneo Regionale giovanile e quarta categoria, hanno dominato con tre medaglie d’oro conquistate, Pietro Bologna negli under 15 batte in finale il compagno di club Loris Ceccoli, Sean Berardinelli negli under 19 vince il suo primo torneo in carriera battendo atleti con cui aveva sempre perso nelle categorie giovanili precedenti, il terzo oro lo centra ancora Pietro Bologna che si è imposto nel pomeriggio nel singolo seniores di quarta categoria con Loris Ceccoli che si piazza al sesto posto, altre due medaglie d’argento sono state vinte da Michele Tiribilli nel singolo under 11, da Elia Mazza negli under 17 con il bronzo di Michele de Marco e da Lorenzo Stefanini negli under 21 con il bronzo di Giovanni Giovagnoli.