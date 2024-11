Trionfo per i pongisti della Juvenes a Marina di Montemarciano dove domenica 3 novembre si è disputato il Torneo Regionale giovanile e senior over 3500, si vincono due categorie su tre, Thomas Marcattili è primo nel senior over 3500, Loris Ceccoli è primo nel giovanile over 3500 ed il giovanissimo Enea Stefanelli esce solo in semifinale nel giovanile under 3500.

Podio senior over 3500 primo Thomas Marcattili

Podio giovanile primo Loris Ceccoli