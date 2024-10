San Marino. Tensione a Dogana bassa: automobilista fermato per minaccia con arma

Momenti di tensione si sono verificati nel pomeriggio di giovedì a Dogana bassa, quando la Questura di Rimini ha attivato le forze dell’ordine sammarinesi per gestire una segnalazione riguardante un veicolo sospetto. Secondo quanto emerso, un automobilista residente a San Marino avrebbe esibito una pistola durante un alterco avvenuto lungo la Superstrada Rimini-San Marino, con l’intento di intimorire un altro conducente.

La segnalazione ha portato a un intervento coordinato delle forze dell’ordine, con la Centrale operativa interforze in allerta. La vettura, una BMW, è stata intercettata alle 18:45 in via Consiglio dei Sessanta, nei pressi del parco Ausa, da una pattuglia della Guardia di Rocca, supportata dalla Gendarmeria. Anche i residenti della zona sono stati coinvolti nella scena, che si è presentata con sirene spiegate e ordini trasmessi tramite megafono.

All’interno del veicolo è stata rinvenuta un’arma a basso potenziale, si trattava di una pistola ad aria compressa. L’automobilista è stato poi portato al comando di Dogana della Guardia di Rocca, dove è stato sanzionato per trasporto abusivo d’arma, e l’arma è stata sequestrata.