San Marino. Territorio, telecomunicazioni, energie, sano sviluppo economico: RETE ne parla ad Acquaviva. Appuntamento questa sera ore 21:00, Casa del Castello di Acquaviva

Lo sviluppo economico ha molte declinazioni. Attraversa tutti i settori dell’industria, dell’ambiente, del territorio. Ne parleranno martedì 21 maggio Andrea Ciavatta, Augusto Gasperoni ed Emanuele Santi, in occasione della seconda serata della campagna elettorale. L’appuntamento è per le ore 21:00 nella Casa del Castello di Acquaviva.

Tutti parlano di ambiente, di tutela del territorio, di autonomia energetica. Ma tra il dire e il fare… c’è di mezzo la politica, spesso fatta di ambientalismo di facciata, a scapito del bene di tutti.

Ciò nonostante, RETE è riuscita a realizzare cose importanti nella passata legislatura, tra cui la riforma del Codice Ambientale, la tutela dei terreni pubblici e un progetto di legge sul diritto all’acqua e all’energia.

Ci sono capitoli importanti su questi argomenti anche nel programma elettorale di RETE (disponibile su www.movimentorete.org) che ha scelto non casualmente di parlarne nel Castello di Acquaviva, dove il rischio di speculazioni ambientali (e non solo) è stato una costante degli ultimi decenni.

C’è un altro tema di primaria importanza, di cui si parlerà durante la serata pubblica: le telecomunicazioni. Un settore, anche questo, in cui abbiamo assistito a troppe manovre speculative, che non hanno migliorato i servizi e hanno aumentato i costi per la popolazione a causa del regime di monopolio, senza benefici per le casse dello Stato.

Molto graditi saranno gli interventi dal pubblico, sia per approfondire le tematiche, sia per fare domande.

Vi aspettiamo!

Movimento RETE