San Marino. Tiro a volo: Alessandra Perilli, Gian Marco Berti e Manuel Mancini a Doha per le qualificazioni a Parigi2024

La tiratrice sammarinese protagonista del nuovo spot di Deloitte e di un progetto di SkySport

Alessandra Perilli, Gian Marco Berti e Manuel Mancini, guidati dal tecnico Luca Di Mari prenderanno parte, a Doha, in Qatar, alle qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi2024, competizione che mette in palio gli ultimi 2 pass olimpici per ogni specialità e che garantisce punti per il ranking mondiale utile a definire un ulteriore accesso (i restanti posti saranno assegnati tramite wild card).

La gara di trap, sia maschile che femminile, si aprirà domenica 21 aprile con i primi 50 piattelli delle qualificazioni, lunedì 22 gli atleti dovranno sparare ad ulteriori 50 piattelli mentre martedì 23 sono previsti gli ultimi 25 piattelli di qualificazione e le eventuali fasi finali.

Alessandra Perilli è stata inserita fra i protagonisti della campagna pre-olimpica di Deloitte, la più grande azienda al mondo di revisione. La tiratrice sammarinese appare nei video della campagna “The first effect” (https://www.youtube.com/ watch?v=9efxZWxhpis) che saranno distribuiti sui social network e sui canali ufficiali dell’azienda, nei siti olimpici e nelle tv con cui l’azienda stringerà accordi commerciali. Per la due-volte medaglia olimpica biancazzurra anche la partecipazione al progetto di SkySport per il sociale “Sky up the edit”.