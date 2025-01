Si è svolta ieri sera al Club House di Tiro a Volo, a Serravalle, l’Assemblea della Federazione Sammarinese Tiro a Volo, che ha confermato Adriano Felici, eletto per acclamazione, alla guida della Federazione anche per il prossimo ciclo olimpico. Nominato per acclamazione anche il nuovo Consiglio Federale per il 2025-2028, composto da Gian Nicola Berti, Maurizio Agostini, Samuele Guiducci e Orietta Zonzini.