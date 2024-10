San Marino. Tiro a Volo, New Delhi: Alessandra Perilli trionfa nella finale della Coppa del Mondo

Questa mattina, Alessandra Perilli ha conquistato la vittoria nella finale della Coppa del Mondo di Tiro a Volo, tenutasi a New Delhi, in India. L’atleta sammarinese ha dimostrato ancora una volta la sua eccezionale abilità nel trap, dominando la competizione e portando a casa il prestigioso titolo mondiale. Questo successo rappresenta un altro traguardo importante per Perilli, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama internazionale del tiro a volo. La notizia è stata data direttamente dal consigliere Gian Nicola Berti in Consiglio Grande e Generale.

Il percorso di Alessandra Perilli è stato caratterizzato da un’eccellente performance nelle fasi eliminatorie, che l’ha portata ad accedere alla finale con determinazione e tenacia. La vittoria a New Delhi si aggiunge a una serie di importanti successi nella sua carriera e contribuisce a consolidare il suo status di eccellenza nello sport.

La Federazione Sammarinese di Tiro a Volo ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando l’importanza di questa vittoria per tutto il movimento sportivo del Titano.