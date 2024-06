San Marino. Tiro con l’Arco: Giorgia Cesarini alle Olimpiadi di Parigi 2024

12 anni dopo Londra 2012 il tiro con l’arco tornerà ai Giochi Olimpici. 12 anni dopo la partecipazione di Emanuele Guidi infatti la World Archery ha concesso a San Marino una carta olimpica per la giovane tiratrice Giorgia Cesarini che potrà così partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Ai risultati ottenuti dall’atleta sul campo nelle ultime stagioni è stato affiancato un incessante lavoro diplomatico della Federazione Sammarinese Tiro con l’Arco che oggi ha ricevuto l’ok dalla commissione tripartita per la partecipazione della Cesarini.

“Dopo l’emozionante partecipazione di Guidi a Londra torniamo nel massimo contesto sportivo internazionale con una ragazza -è il commento di Luciano Zanotti- che con impegno e dedizione ha inseguito il suo sogno e che la World Archery ha riconosciuto essere pronta per la partecipazione olimpica. Il movimento arcieristico sammarinese è attivo e in crescita, i rapporti internazionali che negli anni abbiamo tessuto ci garantiscono attenzioni particolari. Posso dire di essere orgoglioso dell’atleta e di tutta la FSTArco. Il mio abbraccio -prosegue Zanotti- va oggi a Kristina Pruccoli, Campionessa Europea in carica e atleta unica per qualità e dedizione, le chiedo di non mollare e di lavorare in vista delle prossime sfide. A Giorgia Cesarini e al suo staff chiedo invece di preparare al massimo questo appuntamento. Per noi è un risultato storico – conclude il Presidente Federale – per il quale ringrazio i colleghi del direttivo della FSTA, il CONS, i Presidenti di FITARCO e FIARC e ovviamente la World Archery”.