San Marino. Titano Academy: 2° Torneo Internazionale del Titano. Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno nello Stadio di Acquaviva

Un grande sogno che si rinnova per il secondo anno con la partecipazione di oltre 150 giovani giocatori provenienti da tutta Italia, pronti per sfidarsi nei 3 giorni del TORNEO INTERNAZIONALE DEL TITANO.

La kermesse, organizzata dalla Titano Academy, si svolgerà con il Patrocinio della Segreteria di Stato per lo Sport venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno nello Stadio di Acquaviva (RSM).

Alla manifestazione hanno confermato la loro presenza le Società: Juventus, Vis Pesaro, Cesena FC, SPAL, Sampaimola, Virtus, La Fiorita, Forlì, Nextgen sport, Falconarese, Accademia Rimini, Pietracuta, Aurora Jesi, Garden.

Un programma ideato per i ragazzi under 12 per promuovere il confronto e la crescita di ciascun atleta.

La mission è quella di allenare i ragazzi a crescere più sani e felici, facilitando il loro processo di maturazione e aiutandoli ad acquistare la consapevolezza delle proprie potenzialità.

Presso lo Stadio saranno attivati punti ristoro sia per i giovani atleti e che per le loro famiglie